Roma, Gasperini: “Non avevamo la solita energia, risultato determinato da un episodio, fallo sul gol del Napoli? Di solito lo si fischia, ma dobbiamo alzare il nostro livello”. Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la sconfitta allo Stadio Olimpico contro il Napoli. Queste le sue parole: “Due giorni in meno per recuperare pesano? Non sempre, però in questa situazione non abbiamo recuperato benissimo: abbiamo giocato su ritmi lenti, sia nella corsa che nel giro palla. Non avevamo la solita energia, poi l’impegno è stato notevole. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Roma-Napoli, Gasperini: “Rammaricati perché non abbiamo fatto la gara che volevamo”