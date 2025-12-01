Roma-Napoli Gasperini non ci sta | scoppia la polemica in diretta!

Il Napoli di Antonio Conte espugna l’Olimpico, mandando ko la Roma di Gian Piero Gasperini con il punteggio di 1-0. Agli azzurri é bastato il gol di Neres, siglato nel primo tempo, per portare a casa la terza vittoria di fila dopo i successi casalinghi contro Atalanta e Qarabag. Una vittoria che ha permesso ai partenopei di prendersi nuovamente la vetta della classifica, in coabitazione con il Milan. Al termine del match, in casa giallorossa non sono mancate le polemiche. Gian Piero Gasperini si è lasciato andare ad uno sfogo, iniziando la sua analisi sul contatto tra Koné e Rrahamani, da cui è poi partita l’azione del gol di Neres. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Roma-Napoli, Gasperini non ci sta: scoppia la polemica in diretta!

