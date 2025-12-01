Roma Napoli Gasperini nel post partita | Contatto Rrahmani Koné? Queste entrate di solito sono sempre fischiate ma…
Roma Napoli, il tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN nel post partita Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita della partita dell’Olimpico. Ecco le sue parole a DAZN: GOL NAPOLI NATO DA UN FALLO? – «È già stato detto, questi episodi si . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Diletta Leotta esalta la vittoria del Napoli sulla Roma - facebook.com Vai su Facebook
Questa sera c’è #RomaNapoli Vai su X
Post Roma-Napoli: bocciatura all’esame di maturità - Una vittoria tattica di Conte, più il ritorno dei problemi di centravanti e di scontri diretti: giallorossi respinti ... Scrive romait.it
Gasperini diretta dopo Roma-Napoli: le interviste in tv e in conferenza stampa LIVE - Neres spinge il Napoli al primo posto, la Roma perde un altro scontro diretto e scivola al terzo. Segnala corrieredellosport.it
Roma, Gasperini: "Gol Napoli? Fallo si poteva dare o non dare, anche se queste scivolate vengono sempre fischiate. Perso per un nostro errore, non dovevamo concedere ripartenza" - L'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha commentato la sconfitta casalinga contro il Napoli ai microfoni di DAZN. Lo riporta tuttojuve.com