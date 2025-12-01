Roma-Napoli Conte | La differenza l’ha fatta l’atteggiamento i ragazzi stanno dimostrando responsabilità

Antonio Conte, al termine della vittoriosa partita del Napoli contro la Roma allo stadio Olimpico – con il punteggio di 1-0 – è intervenuto in conferenza stampa ed a Dazn per rispondere alle domande dei giornalisti. Queste le sue parole: Come si spiega il cambiamento anche dal punto di vista fisico? . “La spiegazione è semplice, tutti quanti ci siamo resi conto della difficoltà del momento a livello di indisponibilità di calciatori. La situazione è troppo evidente e purtroppo è andata sempre peggiorando. Domani Giilmour si opera e considerando le assenze di Anguissa e De Bruyne ci ha svuotato tutto il centrocampo. 🔗 Leggi su Parlami.eu

