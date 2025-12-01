Roma-Napoli Conte | La differenza l’ha fatta l’atteggiamento i ragazzi stanno dimostrando responsabilità

Parlami.eu | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Conte, al termine della vittoriosa partita del Napoli contro la Roma allo stadio Olimpico – con il punteggio di 1-0 – è intervenuto in conferenza stampa ed a Dazn per rispondere alle domande dei giornalisti. Queste le sue parole: Come si spiega il cambiamento anche dal punto di vista fisico?  . “La spiegazione è semplice, tutti quanti ci siamo resi conto della difficoltà del momento a livello di indisponibilità di calciatori. La situazione è troppo evidente e purtroppo è andata sempre peggiorando. Domani Giilmour si opera e considerando le assenze di Anguissa e De Bruyne ci ha svuotato tutto il centrocampo. 🔗 Leggi su Parlami.eu

roma napoli conte la differenza l8217ha fatta l8217atteggiamento i ragazzi stanno dimostrando responsabilit224

© Parlami.eu - Roma-Napoli, Conte: ”La differenza l’ha fatta l’atteggiamento, i ragazzi stanno dimostrando responsabilità”

Scopri altri approfondimenti

roma napoli conte differenzaRoma-Napoli 0-1, gol e highlights: decide Neres, Conte primo col Milan - È il Napoli a prendersi il big match dell'Olimpico: la squadra di Conte vince 1- Secondo sport.sky.it

roma napoli conte differenzaRoma-Napoli, Conte: «Abbiamo venduto cara la pelle contro una squadra in grande forma. Abbiamo dato un segnale» - Antonio Conte si è ripreso la vetta della classifica grazie al successo sulla Roma all'Olimpico. Come scrive msn.com

roma napoli conte differenzaRoma-Napoli risultato: 0-1, Neres rilancia il primato di Conte - Il Napoli espugna l'Olimpico giallorosso e riaggancia il Milan in vetta alla classifica. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Napoli Conte Differenza