Roma-Napoli contatto Beukema-Koné | era fallo prima del gol di Neres?
(Adnkronos) – Proteste della Roma sul gol del vantaggio del Napoli nel big match della 13esima giornata di Serie A.?Al 36? la squadra partenopea recupera palla al limite della propria area e si lancia in contropiede: Neres si invola in campo aperto su assist di Hojlund e batte Svilar in uscita, facendo 1-0. Immediate però le proteste giallorosse per un contatto a inizio azione tra Koné e Beukema. Al limite dell’area del Napoli infatti, il difensore olandese è intervenuto duramente sul centrocampista francese, con la sua scivolata che ha travolto l’avversario ed è la valsa la riconquista del pallone da cui è arrivato il gol di Neres. 🔗 Leggi su Seriea24.it
