Roma-Napoli Buongiorno | Abbiamo preparato bene la partita a livello tattico la cosa più importante…

Buongiorno: Abbiamo preparato bene la partita a livello tattico, ma secondo me la cosa più importante l’ha fatta l’intensità con cui abbiamo affrontato tutti quanti i 90 minuti. Al termine del Derby del Sole vinto 1-0 contro la Roma, il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno è intervenuto in conferenza stampa dallo Stadio Olimpico. Queste le sue parole: Pochi gol presi, dipende dalla difesa a tre? “Noi cerchiamo di farci trovare pronti per ogni evenienza. Con il mister lavoriamo, adesso stiamo lavorando su questo modulo, però io penso che questi risultati qui. Il fatto di aver preso pochi gol deriva più dallo spirito che tutti quelli che entrano in campo mettono nella partita. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Roma-Napoli, Buongiorno: “Abbiamo preparato bene la partita a livello tattico, la cosa più importante…”

