Roma-Napoli Buongiorno | Abbiamo preparato bene la partita a livello tattico la cosa più importante…

Parlami.eu | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buongiorno: Abbiamo preparato bene la partita a livello tattico, ma secondo me la cosa più importante l’ha fatta l’intensità con cui abbiamo affrontato tutti quanti i 90 minuti. Al termine del Derby del Sole vinto 1-0 contro la Roma, il difensore del Napoli   Alessandro Buongiorno  è intervenuto in conferenza stampa dallo Stadio Olimpico. Queste le sue parole: Pochi gol presi, dipende dalla difesa a tre?  “Noi cerchiamo di farci trovare pronti per ogni evenienza. Con il mister lavoriamo, adesso stiamo lavorando su questo modulo, però io penso che questi risultati qui. Il fatto di aver preso pochi gol deriva più dallo spirito che tutti quelli che entrano in campo mettono nella partita. 🔗 Leggi su Parlami.eu

roma napoli buongiorno abbiamo preparato bene la partita a livello tattico la cosa pi249 importante8230

© Parlami.eu - Roma-Napoli, Buongiorno: “Abbiamo preparato bene la partita a livello tattico, la cosa più importante…”

Altre letture consigliate

roma napoli buongiorno abbiamoRoma-Napoli, Conte ha un solo augurio: “Ora teniamo botta e speriamo che la sfortuna vada via” - Il Napoli sbanca l’Olimpico e porta a casa una vittoria pesantissima nello scontro diretto con la Roma di Gasperini. Si legge su calciomercato.it

roma napoli buongiorno abbiamoRoma-Napoli 0-1: video, gol e highlights - Napoli di corto muso: Conte fa il colpaccio a Roma e aggancia il Milan di Allegri in vetta alla classifica. Come scrive sport.sky.it

roma napoli buongiorno abbiamoRoma-Napoli, Conte: «Abbiamo venduto cara la pelle contro una squadra in grande forma. Abbiamo dato un segnale» - Antonio Conte si è ripreso la vetta della classifica grazie al successo sulla Roma all'Olimpico. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Napoli Buongiorno Abbiamo