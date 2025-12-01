Roma-Napoli 0-1 prodezza Neres | azzurri in vetta

Ilmattino.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

S?è vestito da cantautore, ha steso la penna sul foglio colorato d?azzurro e ha messo in piedi una sinfonia perfetta.?È la sera dei miracoli, qualcuno tra i vicoli. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

roma napoli 0 1 prodezza neres azzurri in vetta

© Ilmattino.it - Roma-Napoli 0-1, prodezza Neres: azzurri in vetta

Altri contenuti sullo stesso argomento

roma napoli 0 1Roma-Napoli 0-1, Conte nel post partita: «Vogliamo difendere lo scudetto» - Con un'ottima prestazione gli azzurri conquistato i tre punti e ritrovano il primo posto in classifica dopo diverso tempo. msn.com scrive

roma napoli 0 1Roma-Napoli 0-1: video, gol e highlights - Napoli di corto muso: Conte fa il colpaccio a Roma e aggancia il Milan di Allegri in vetta alla classifica. Come scrive sport.sky.it

roma napoli 0 1Roma-Napoli 0-1, Gasperini: «La scivolata su Konè di solito la fischiano, il Napoli ha tirato poco» - Le parole di Gasperini a Dazn dopo la sconfitta della Roma per 0- Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Napoli 0 1