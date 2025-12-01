Roma-Napoli 0-1 pagelle | i populisti avevano ammazzato Conte Conte è vivo

Le pagelle di Roma-Napoli 0-1, a cura di Fabrizio d’Esposito. MILINKOVIC-SAVIC. È stata la mano di Zio Vanja. La mano sinistra. Sul finire dei novanta minuti, l’unico vero tiro in porta degli autoctoni di Gasp (al solito piagnone e fegatoso dopo la partita). Ci siamo ripresi il nostro. E anche la manona di Zio Vanja pesa tre punti – 8 BEUKEMA. Il Napule vince tutti gli uno contro uno ma a Sam l’Olandese capitano i giallorossi più rognosi, dapprima il redivivo Pellegrini (che va al tiro una sola volta, al 77’), indi il piccolo Baldanzi subentrante. Alla fine ne esce vincitore e ricaccia per sempre nell’oblio le allucinazioni di Eindhoven. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

