Roma-Napoli 0-1 le pagelle | Neres 7,5 momento d' oro Pellegrini 6 ci prova Milinkovic-Savic 6,5 decisivo su Baldanzi Ferguson 4,5
La Roma crolla 1-0 all'Olimpico col Napoli e perde la vetta della classifica. Il gol di David Neres regala il sorpasso a Conte che torna capolista, in condivisione col Milan di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Serie A, Roma-Napoli 0-1: aggancio dei partenopei al Milan in vetta alla classifica Atalanta-Fiorentina 2-0: crisi nera per la Viola Tutti gli aggiornamenti su http://Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-serie-a-giornata-13-risultati-cronaca-ag - facebook.com Vai su Facebook
Questa sera c’è #RomaNapoli Vai su X
Roma-Napoli 0-1, Neres ancora decisivo: primo posto per gli azzurri - La partita più attesa di questa giornata di Serie A: da una parte la nuova Roma di Gasperini che ha eliminato gli scetticismi iniziali e nonostante le difficoltà nel ... Segnala ilmattino.it
Roma-Napoli 0-1, gol e highlights: decide Neres, Conte primo col Milan - È il Napoli a prendersi il big match dell'Olimpico: la squadra di Conte vince 1- sport.sky.it scrive
Roma-Napoli 0-1: video, gol e highlights - Napoli di corto muso: Conte fa il colpaccio a Roma e aggancia il Milan di Allegri in vetta alla classifica. Segnala sport.sky.it