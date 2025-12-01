Roma-Napoli 0-1 il gol di Neres porta Conte al primo posto insieme al Milan

Finisce 0-1 Roma-Napoli, nel posticipo della 13a giornata di Serie A, e la squadra di Conte aggancia il Milan in vetta alla classifica – dopo la discussa vittoria contro la Lazio – scavalcando proprio i giallorossi. A decidere la gara una fiammata di David Neres nel primo tempo, sempre più giocatore ritrovato e diventato fondamentale nel nuovo scacchiere tattico di Antonio Conte. Perso per infortunio il mago De Bruyne, l’allenatore del Napoli ci ha messo qualche partita a trovare un nuovo assetto con l’inserimento dell’esterno brasiliano al fianco di Hojlund e il ritorno di McTominay nel cuore della mediana. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma-Napoli 0-1, il gol di Neres porta Conte al primo posto insieme al Milan

