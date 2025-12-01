Si è chiuso il big match tra Roma e Napoli, valido per il 13° turno di Serie A. A parlare della gara, durante la conferenza stampa post partita, è stato il tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini. Queste le sue parole: “Non abbiamo recuperato benissimo. Abbiamo giocato con ritmi lentissimi sia sul giro palla che nella corsa. L’impegno, però, è sempre notevole. Non dovevamo prendere quel gol perché la partita era abbastanza bloccata. Abbiamo preso un contropiede dove ci siamo trovati sbilanciati. Bravo il Napoli. Rimontare non era facile, serviva rapidità e velocità che non avevamo. Fallo sul gol? Per come vengono fischiate queste situazioni è sempre fallo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Napoli 0-1, Gasperini in conferenza stampa: “Gol irregolare? Questi falli di solito si danno”