Roma-Napoli 0-1 Gasperini in conferenza stampa | Gol irregolare? Questi falli di solito si danno
Si è chiuso il big match tra Roma e Napoli, valido per il 13° turno di Serie A. A parlare della gara, durante la conferenza stampa post partita, è stato il tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini. Queste le sue parole: “Non abbiamo recuperato benissimo. Abbiamo giocato con ritmi lentissimi sia sul giro palla che nella corsa. L’impegno, però, è sempre notevole. Non dovevamo prendere quel gol perché la partita era abbastanza bloccata. Abbiamo preso un contropiede dove ci siamo trovati sbilanciati. Bravo il Napoli. Rimontare non era facile, serviva rapidità e velocità che non avevamo. Fallo sul gol? Per come vengono fischiate queste situazioni è sempre fallo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Argomenti simili trattati di recente
Serie A, Roma-Napoli 0-1: aggancio dei partenopei al Milan in vetta alla classifica Atalanta-Fiorentina 2-0: crisi nera per la Viola Tutti gli aggiornamenti su http://Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-serie-a-giornata-13-risultati-cronaca-ag - facebook.com Vai su Facebook
Così in campo #RomaNapoli #Napoli #Roma Vai su X
Roma-Napoli 0-1, Gasperini: «La scivolata su Konè di solito la fischiano, il Napoli ha tirato poco» - Le parole di Gasperini a Dazn dopo la sconfitta della Roma per 0- Lo riporta msn.com
Roma-Napoli 0-1, Neres ancora decisivo: primo posto per gli azzurri - La partita più attesa di questa giornata di Serie A: da una parte la nuova Roma di Gasperini che ha eliminato gli scetticismi iniziali e nonostante le difficoltà nel ... Come scrive ilmattino.it
Roma-Napoli 0-1, gol e highlights: decide Neres, Conte primo col Milan - È il Napoli a prendersi il big match dell'Olimpico: la squadra di Conte vince 1- Secondo sport.sky.it