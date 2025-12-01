Roma-Napoli 0-1 Conte in conferenza stampa | Neres? Non ha nulla era stremato
Si è chiuso il big match tra Roma e Napoli, valido per il 13° turno di Serie A. A parlare della gara, durante la conferenza stampa post partita, è stato il tecnico del club partenopeo Antonio Conte. Queste le sue parole: “La spiegazione di questo periodo è semplice. Tutti ci siamo resi conto delle nostre difficoltà, di indisponibilità di giocatori, la situazione è andata sempre più peggiorando. Gilmour si opera domani e mancherà per due mesi. Se uniamo questo agli infortuni di Anguissa e De Bruyne abbiamo il reparto svuotato. Bravi i miei calciatori perché stanno dimostrando responsabilità. I ragazzi hanno fatto una prestazione che ti rende fiero perché arriva contro una Roma che sta facendo bene”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Approfondisci con queste news
Diletta Leotta esalta la vittoria del Napoli sulla Roma - facebook.com Vai su Facebook
Questa sera c’è #RomaNapoli Vai su X
Roma-Napoli 0-1, Conte nel post partita: «Vogliamo difendere lo scudetto» - Con un'ottima prestazione gli azzurri conquistato i tre punti e ritrovano il primo posto in classifica dopo diverso tempo. Si legge su msn.com
Roma-Napoli 0-1: video, gol e highlights - Napoli di corto muso: Conte fa il colpaccio a Roma e aggancia il Milan di Allegri in vetta alla classifica. Segnala sport.sky.it
Roma-Napoli 0-1, Gasperini: «La scivolata su Konè di solito la fischiano, il Napoli ha tirato poco» - Le parole di Gasperini a Dazn dopo la sconfitta della Roma per 0- Lo riporta msn.com