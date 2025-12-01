Roma-Napoli 0-1 Conte in conferenza stampa | Neres? Non ha nulla era stremato

Si è chiuso il big match tra Roma e Napoli, valido per il 13° turno di Serie A. A parlare della gara, durante la conferenza stampa post partita, è stato il tecnico del club partenopeo Antonio Conte. Queste le sue parole: “La spiegazione di questo periodo è semplice. Tutti ci siamo resi conto delle nostre difficoltà, di indisponibilità di giocatori, la situazione è andata sempre più peggiorando. Gilmour si opera domani e mancherà per due mesi. Se uniamo questo agli infortuni di Anguissa e De Bruyne abbiamo il reparto svuotato. Bravi i miei calciatori perché stanno dimostrando responsabilità. I ragazzi hanno fatto una prestazione che ti rende fiero perché arriva contro una Roma che sta facendo bene”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

