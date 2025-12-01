Roma-Napoli 0-1 Buongiorno in conferenza stampa | Vittoria che dipende dall’intensità messa

Terminata la partita tra Roma e Napoli, valida per la 13esima giornata di Serie A. A parlare della gara, durante la conferenza stampa post partita, è stato Buongiorno. Queste le sue parole: “Questi risultati qui, il fatto di aver preso pochi gol, derivi soprattutto dallo spirito di tutti. Anche perché come dico sempre la fase difensiva si fa in 11, dipende dall’approccio che abbiamo in ogni partita. Questo modulo ci aiuta nella fase offensiva, con i braccetti che salgono. Noi facciamo tutto con grande intensità e secondo me la differenza la fa questo aspetto”. Ha poi continuato: “I nuovi sono tutti ottimi ragazzi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

