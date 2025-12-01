Roma-Napoli 0-1 Buongiorno in conferenza stampa | Vittoria che dipende dall’intensità messa
Terminata la partita tra Roma e Napoli, valida per la 13esima giornata di Serie A. A parlare della gara, durante la conferenza stampa post partita, è stato Buongiorno. Queste le sue parole: “Questi risultati qui, il fatto di aver preso pochi gol, derivi soprattutto dallo spirito di tutti. Anche perché come dico sempre la fase difensiva si fa in 11, dipende dall’approccio che abbiamo in ogni partita. Questo modulo ci aiuta nella fase offensiva, con i braccetti che salgono. Noi facciamo tutto con grande intensità e secondo me la differenza la fa questo aspetto”. Ha poi continuato: “I nuovi sono tutti ottimi ragazzi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Approfondisci con queste news
C'È QUALCUNO ALL'OLIMPICO? Finisce Roma-Napoli, decide NERES! Potete proseguire ad inneggiare al Vesuvio - facebook.com Vai su Facebook
? | The wait is over. Here we go! Roma v Napoli starts NOW Forza Roma #ASRoma #RomaNapoli Vai su X
Roma-Napoli 0-1, gol e highlights: decide Neres, Conte primo col Milan - È il Napoli a prendersi il big match dell'Olimpico: la squadra di Conte vince 1- Segnala sport.sky.it
Roma-Napoli 0-1, Neres ancora decisivo: primo posto per gli azzurri - La partita più attesa di questa giornata di Serie A: da una parte la nuova Roma di Gasperini che ha eliminato gli scetticismi iniziali e nonostante le difficoltà nel ... Da ilmattino.it
Roma-Napoli 0-1 LIVE, risultato finale della partita di Serie A: gol di Neres, gli highlights - Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Come scrive fanpage.it