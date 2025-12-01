Roma ‘lista degli stupri’ nel Liceo G Cesare l’autore è un 14enne problematico del IV ginnasio istigato da ragazzi più grandi

La ‘lista degli stupri’ nel Liceo G Cesare a Roma sarebbe stata stilata da un 14enne “problematico” del IV ginnasio istigato da ragazzi più grandi. La lista conteneva 9 nomi, 8 femminili e 1 maschile La Squadra Mobile sta ricostruendo la vicenda della “lista degli stupri” comparsa nei bagni d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Roma, ‘lista degli stupri’ nel Liceo G Cesare, l’autore "è un 14enne problematico del IV ginnasio istigato da ragazzi più grandi"

