Roma ‘lista degli stupri’ nel Liceo G Cesare l’autore è un 14enne problematico del IV ginnasio istigato da ragazzi più grandi

La ‘lista degli stupri’ nel Liceo G Cesare a Roma sarebbe stata stilata da un 14enneproblematico” del IV ginnasio istigato da ragazzi più grandi. La lista conteneva 9 nomi, 8 femminili e 1 maschile La Squadra Mobile sta ricostruendo la vicenda della “lista degli stupri” comparsa nei bagni d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

