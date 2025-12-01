Roma-Lazio il derby del 1° dicembre 1974 | il gol e l’elmo di De Sisti entrano nella leggenda
Ci sono gol memorabili che raccontano una partita, sfide che definiscono una stagione, vittorie e sconfitte che segnano per sempre la vita dei tifosi. E poi ci sono esultanze talmente iconiche ed eccezionali da entrare, di diritto, negli annali del calcio, scolpendo un pezzo di storia indelebile. A Roma, sponda giallorossa, di esultanze fuori dal comune se ne sono viste e vissute diverse. E sicuramente nella mente dei tifosi più vintage rimane quella di Giancarlo De Sisti durante uno dei derby più delicati degli anni ’70. Era il 1 Dicembre 1974 e allo Stadio Olimpico andava in scena la stracittadina tra la prima Roma di Nils Liedholm, penultima in classifica, e la Lazio campione d’Italia di Tommaso Maestrelli. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
