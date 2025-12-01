Roma imbrattata sinagoga Monteverde

Servizitelevideo.rai.it | 1 dic 2025

11.20 Scritte 'Monteverde antisionista e antifasicista' e 'Palestina Libera'sono apparse stamattina alla sinagoga nel quartiere romano di Monteverde. E' stata inoltre imbrattata con vernice nera la targa dedicata a Micheal Stefano Gaj Tachè, vittima a due anni del terrorismo palestinese, morto nell'attentato dell'ottobre 1982 al Tempio maggiore di Roma sul Lungotevere. "Condanno con forza la profanazione", scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Tajani. "Basta odio". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

