Roma imbrattata sinagoga Monteverde

11.20 Scritte 'Monteverde antisionista e antifasicista' e 'Palestina Libera'sono apparse stamattina alla sinagoga nel quartiere romano di Monteverde. E' stata inoltre imbrattata con vernice nera la targa dedicata a Micheal Stefano Gaj Tachè, vittima a due anni del terrorismo palestinese, morto nell'attentato dell'ottobre 1982 al Tempio maggiore di Roma sul Lungotevere. "Condanno con forza la profanazione", scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Tajani. "Basta odio". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

