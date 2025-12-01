Roma imbrattata la targa del piccolo Stefano Tachè | si cercano due incappucciati Solidarietà dai collettivi pro Pal | Non siamo stati noi

Poche ore prima del raid c'era stato il corteo organizzato contro «lo squadrismo sionista nel quartiere». Il messaggio di Mattarella. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Roma, imbrattata la targa del piccolo Stefano Tachè: si cercano due incappucciati. Solidarietà dai collettivi pro Pal: «Non siamo stati noi»

