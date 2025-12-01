Roma il caso della lista stupri Individuato un 14enne | spinto dai compagni più grandi
La vicenda che ha sconvolto il liceo classico Giulio Cesare continua ad allargarsi di giorno in giorno. Gli investigatori ritengono di aver individuato l’autore materiale della scritta comparsa nel bagno maschile: un ragazzo di 14 anni del IV ginnasio, già noto come studente fragile e con difficoltà comportamentali. Secondo gli inquirenti, però, il gesto non sarebbe stato isolato. Il giovane sarebbe stato istigato da alcuni studenti più grandi, che lo avrebbero incoraggiato a tracciare sul muro un elenco di nomi, otto ragazze e un ragazzo, tutti attivi nella politica studentesca dell’istituto. La lista è stata subito cancellata, ma l’indignazione nella scuola non si è affatto dissolta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
