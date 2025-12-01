La vicenda che ha sconvolto il liceo classico Giulio Cesare continua ad allargarsi di giorno in giorno. Gli investigatori ritengono di aver individuato l’autore materiale della scritta comparsa nel bagno maschile: un ragazzo di 14 anni del IV ginnasio, già noto come studente fragile e con difficoltà comportamentali. Secondo gli inquirenti, però, il gesto non sarebbe stato isolato. Il giovane sarebbe stato istigato da alcuni studenti più grandi, che lo avrebbero incoraggiato a tracciare sul muro un elenco di nomi, otto ragazze e un ragazzo, tutti attivi nella politica studentesca dell’istituto. La lista è stata subito cancellata, ma l’indignazione nella scuola non si è affatto dissolta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Roma, il caso della “lista stupri”. Individuato un 14enne: "spinto dai compagni più grandi"