Roma giorno di pausa dopo il ko con il Napoli | da martedì testa al Cagliari

Dopo la sconfitta per 1-0 all’Olimpico nel duello diretto con il Napoli, Gian Piero Gasperini ha deciso di concedere un giorno libero ai suoi giocatori. Niente lavoro a Trigoria nella giornata di lunedì: la Roma tornerà ad allenarsi martedì pomeriggio, quando inizierà la preparazione in vista dell’impegno esterno contro il Cagliari, in programma domenica 7 dicembre alle 15 all’Unipol Domus. Il passo falso nello scontro al vertice ha rimodellato la classifica: la Roma scivola al quarto posto, appaiata all’Inter e distante appena un punto da Milan e Napoli. Uno scenario equilibratissimo che obbliga i giallorossi a rialzarsi subito, mettendo nel mirino una trasferta fondamentale per non perdere contatto con la testa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

