Roma giorno di pausa dopo il ko con il Napoli | da martedì testa al Cagliari
Dopo la sconfitta per 1-0 all’Olimpico nel duello diretto con il Napoli, Gian Piero Gasperini ha deciso di concedere un giorno libero ai suoi giocatori. Niente lavoro a Trigoria nella giornata di lunedì: la Roma tornerà ad allenarsi martedì pomeriggio, quando inizierà la preparazione in vista dell’impegno esterno contro il Cagliari, in programma domenica 7 dicembre alle 15 all’Unipol Domus. Il passo falso nello scontro al vertice ha rimodellato la classifica: la Roma scivola al quarto posto, appaiata all’Inter e distante appena un punto da Milan e Napoli. Uno scenario equilibratissimo che obbliga i giallorossi a rialzarsi subito, mettendo nel mirino una trasferta fondamentale per non perdere contatto con la testa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Contenuti che potrebbero interessarti
A SAN GREGORIO DA SASSOLA - UN GIORNO NELL'ANTICA ROMA L'8 dicembre 2025 al Castello Brancaccio di San Gregorio da Sassola, una rievocazione storica: l'Associazione culturale 'Villa Adriana Nostra", con il suo gruppo storico, darà vita ad antich - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - #Verdone #sindaco di #Roma per un giorno. Regalo per i 75 anni #17novembre #Tv2000 #CarloVerdone @gualtierieurope @Roma @tg2000it Vai su X
Lecce, un giorno di riposo dopo il ko di Roma - La squadra salentina si ritroverà domani, martedì, nel pomeriggio ad Acaya per tornare a correre. Lo riporta calciolecce.it
Pizzi: "Vedo il Napoli in difficoltà, visto il calendario dopo la sosta?" - L'ex calciatore Fausto Pizzi ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà. Riporta tuttonapoli.net
Nicola sfida la Roma. "Pratica e testarda. Questa Cremonese non teme nessuno» - Bonazzoli "La squadra gioca e crea: vietato pensare agli ultimi ko" . Si legge su ilgiorno.it