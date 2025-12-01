Roma Gasperini | Il Napoli ha tirato pochissimo su Konè non è un episodio così chiaro

Roma, Gasperini commenta la sconfitta contro il Napoli Al termine della sfida contro il Napoli, l’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha commentato la sconfitta . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Roma, Gasperini: ” Il Napoli ha tirato pochissimo, su Konè non è un episodio così chiaro”

Approfondisci con queste news

?Roma-Napoli - Ecco la formazione scelta da Gasperini! #ASRoma #Vocegiallorossa #RomaNapoli #SerieA #footballnews - facebook.com Vai su Facebook

#Amoruso: "La #Roma è il miracolo di #Gasperini, la #Juve non mi convince, Como da Champions" Vai su X

Roma-Napoli, Gasperini: «Il fallo su Koné di solito viene sempre fischiato. Mercato? Non ho molta fiducia in quello di gennaio» - Forse è questa, al momento, la dimensione della squadra di Gasperini, nonostante prima del match la Sud ha esposto ... Riporta ilmessaggero.it

Roma-Napoli 0-1, Gasperini: «La scivolata su Konè di solito la fischiano, il Napoli ha tirato poco» - Le parole di Gasperini a Dazn dopo la sconfitta della Roma per 0- Secondo msn.com

Gasperini diretta dopo Roma-Napoli: le interviste in tv e in conferenza stampa LIVE - Neres spinge il Napoli al primo posto, la Roma perde un altro scontro diretto e scivola al terzo. corrieredellosport.it scrive