Roma Gasperini | Fallo su Konè ma noi abbiamo sbagliato

Tempo di lettura: 2 minuti “ Questi episodi si possono vedere in tanti modi, fatico a essere così netto, il giocatore alza il piede e va a sgambettare Koné. Non è così netto, se ne vedono tanti. L’entrata in scivolata così è sempre fischiata”. Il tecnico della Roma Giampiero Gasperini analizza così l’azione che ha portato al gol del Napoli che ha deciso il match. “Al di là di questo, eravamo scoperti e da lì è partito il contropiede – aggiunge l’allenatore giallorosso – Ci abbiamo messo del nostro. Sicuramente è stato un errore nostro, peccato”. “ Non è un episodio così chiaro: si può fischiare o non fischiare, ma non è così netto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

