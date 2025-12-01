Roma Florenzi sul contatto Koné-Rrahmani | La sua reazione dice che non è fallo

La sfida dell’ Olimpico tra Roma e Napoli si è chiusa sul risultato di 1-0 per gli azzurri, decisa dal gol di Neres al 37’, siglato in contropiede. La rete, però, affonda le sue radici in un episodio che ha immediatamente acceso il dibattito. Pochi istanti prima dell’azione che porta al vantaggio partenopeo, infatti, Koné finisce a terra dopo un contatto con Rrahmani, proprio al limite dell’area del Napoli. Massa lascia proseguire giudicando regolare l’intervento, mentre il VAR non richiama l’arbitro alla revisione. Il centrocampista giallorosso, visibilmente contrariato nel post partita, ha raccontato di aver percepito chiaramente il tocco del difensore avversario: “ Mi ha preso, il contatto c’è. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Florenzi sul contatto Koné-Rrahmani: “La sua reazione dice che non è fallo”

