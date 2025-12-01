Roma esplode la magia dei presepi | il tour che tutti vogliono fare per il Ponte dell’Immacolata
Dicembre è appena cominciato e siamo già con gli occhi rivolti al Ponte dell’Immacolata, il momento perfetto per scoprire una Roma che, sotto le luci del Natale, è pronta a svelare il suo volto più intimo e affascinante. Non solo alberi addobbati e vetrine illuminate: la vera anima della Capitale si trova nei presepi, tra statuette, artigianato e racconti che attraversano i secoli, spesso esposti nelle Chiese Storiche. Si tratta di un viaggio, un modo diverso di vivere la città, passo dopo passo, lasciandosi guidare dalla tradizione e dalla meraviglia. Qui nasce un tour da fare a piedi o lentamente in metro, per toccare alcuni dei presepi più suggestivi del panorama europeo, perfetti per celebrare la festività dell’8 dicembre. 🔗 Leggi su Funweek.it
Argomenti simili trattati di recente
Carnevale: “Roma da scudetto? Se esplode uno degli attaccanti, sì” «La Roma è prima, gioca bene e convince: squadra spumeggiante, dinamica, che ti viene ad aggredire. Gasperini è una garanzia, uno dei migliori in Italia». Andrea Carnevale, doppio ex, an - facebook.com Vai su Facebook
La magia del Natale in "100 presepi" - Il presepe scenografico in stile napoletano con le stoffe provenienti dalle Seterie di San Leucio, quello pugliese in cartapesta, quelli in terracotta provenienti da Caltagirone. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Natale 2025: villaggi, presepi e mercatini a Roma tra tradizione e piccole perle nascoste, ecco quelli da non perdere - Eppure, tra questa frenesia, Roma continua a esibire una bellezza che resiste a ogni rumore. Da msn.com
Roma, esplode distributore di benzina: 35 feriti, due gravi - È l'esplosione di un distributore di benzina la causa del forte boato che ha investito alcune zone della città di Roma nella mattinata di venerdì 4 luglio 2025. Riporta gazzetta.it