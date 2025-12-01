Roma esplode la magia dei presepi | il tour che tutti vogliono fare per il Ponte dell’Immacolata

Dicembre è appena cominciato e siamo già con gli occhi rivolti al Ponte dell’Immacolata, il momento perfetto per scoprire una Roma che, sotto le luci del Natale, è pronta a svelare il suo volto più intimo e affascinante. Non solo alberi addobbati e vetrine illuminate: la vera anima della Capitale si trova nei presepi, tra statuette, artigianato e racconti che attraversano i secoli, spesso esposti nelle Chiese Storiche. Si tratta di un viaggio, un modo diverso di vivere la città, passo dopo passo, lasciandosi guidare dalla tradizione e dalla meraviglia. Qui nasce un tour da fare a piedi o lentamente in metro, per toccare alcuni dei presepi più suggestivi del panorama europeo, perfetti per celebrare la festività dell’8 dicembre. 🔗 Leggi su Funweek.it