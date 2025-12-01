Roma Emma Bonino in terapia intensiva

Servizitelevideo.rai.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

23.43 Emma Bonino è stata ricoverata d'urgenza al Pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Roma in codice rosso a causa di una grave crisi respiratoria. I medici hanno deciso il trasferimento nel reparto di terapia intensiva per un monitoraggio più accurato. Le fonti sanitarie confermano che, sebbene le condizioni siano serie, Bonino è vigile e risponde alle terapie. La leader di +Europa era già stata ricoverata lo scorso anno nello stesso ospedale per problemi simili, con successivo miglioramento. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

roma emma bonino terapiaMalore per Emma Bonino, ricoverata a Roma in terapia intensiva: è vigile - La storica leader Radicale, fondatrice di +Europa, arrivata in serata al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Roma, è stata ricoverata in terapia intensiva. Come scrive adnkronos.com

roma emma bonino terapiaEmma Bonino ricoverata in terapia intensiva in ospedale a Roma - Da quanto sia apprende da fonti sanitarie è stato deciso di trasferirla nel reparto di terapia intensiva. Scrive tg24.sky.it

roma emma bonino terapiaEmma Bonino in terapia intensiva in ospedale a Roma. È arrivata in pronto soccorso in codice rosso - Emma Bonino è arrivata al Pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Roma in codice rosso. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Emma Bonino Terapia