Roma Emma Bonino in terapia intensiva
23.43 Emma Bonino è stata ricoverata d'urgenza al Pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Roma in codice rosso a causa di una grave crisi respiratoria. I medici hanno deciso il trasferimento nel reparto di terapia intensiva per un monitoraggio più accurato. Le fonti sanitarie confermano che, sebbene le condizioni siano serie, Bonino è vigile e risponde alle terapie. La leader di +Europa era già stata ricoverata lo scorso anno nello stesso ospedale per problemi simili, con successivo miglioramento. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
