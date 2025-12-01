Roma e la dura legge del non-gol | l’attacco tradisce ancora nei big match

Come cantava Max Pezzali qualche anno fa, nel calcio vige la dura legge del gol. Certamente si può fare un gioco spettacolare e spumeggiante, che faccia divertire i tifosi, ma senza una solida difesa ovviamente non si va lontano. Nel caso della Roma, però, la "legge di Max Pezzali" si trasforma nella " dura legge del non-gol ", perché se è vero che la difesa giallorossa non tradisce quasi mai, confermandosi come la migliore retroguardia del campionato insieme a quella del Como, il reparto offensivo, invece, ad oggi risulta ancora sterile e impalpabile. Per i giallorossi, infatti, segnare uno o più gol a partita per portare a casa i tre punti è estremamente difficile, ma farlo da una situazione di svantaggio per recuperare e riprendere una partita, diventa praticamente impossibile.

