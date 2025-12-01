L’1-0 subito tra le mura amiche contro il Napoli ha segnato la quarta sconfitta in campionato per la Roma, che per riprendere la propria marcia nel weekend sarà di scena a Cagliari, con fischio d’inizio programmato per domenica 7 dicembre, alle ore 15. Proprio in vista del match della quattordicesima giornata di campionato, da oggi è iniziata la vendita dei biglietti per il settore ospiti dell’ Unipol Domus, che si concluderà sabato alle ore 19. Per i residenti nel Lazio che vorranno acquistare il tagliando, al prezzo di 37 euro, sarà consentito accedere solamente al settore ospiti e solo per i possessori della Fidelity Card. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma, domenica c'è il Cagliari: via alla vendita dei biglietti per il settore ospiti