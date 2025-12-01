Roma Candela | Non è un dramma perdere con il Napoli serve qualcosa dal mercato

I problemi nei big match sono di certo un tema in casa Roma, che con il Napoli ha raccolto un’altra sconfitta dopo quelle con Inter e Milan. Nessun allarmismo però second l’ex giallorosso Vincent Candela, che in un’intervista a SportMediaset ha così dichiarato: “ Una sconfitta contro la squadra che sulla carta è la più forte in A insieme all’Inter. Ma sono li a lottare e va benissimo il lavoro che stanno facendo il mister, la società e i giocatori”. Riguardo invece i possibili movimenti in entrata nel corso della sessione invernale di mercato, Candela ha espresso chiaramente il proprio punto di vista: “ Due o tre giocatori a gennaio farebbero bene, più siamo e meglio è, ma non è drammatico se si perde contro squadre più forti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

