Roma al 46esimo posto per qualità della vita in Italia | sale di 13 posizioni ma standard da capitale sono lontani

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova classifica nazionale sulla qualità della vita de Il Sole 24 Ore colloca Roma al 46esimo posto su 107 province: un miglioramento di 13 posizioni rispetto al 2024, ma ben lontano dagli standard che dovrebbe avere una capitale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

roma 46esimo posto qualit224Roma al 46esimo posto per qualità della vita in Italia: sale di 13 posizioni, ma standard da capitale sono lontani - La nuova classifica nazionale sulla qualità della vita de Il Sole 24 Ore colloca Roma al 46esimo posto su 107 province: un miglioramento di 13 posizioni ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Roma 46esimo Posto Qualit224