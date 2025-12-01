Rogo Teresa Moda La strage degli operai | Fiaccolata rumorosa per non dimenticare

Una fiaccolata ‘rumorosa’ per non dimenticare le vittime dell’incendio nella fabbrica Teresa Moda, dove 12 anni fa morirno 7 operai cinesi. Luci nel buio per tenere alta l’attenzione anche sui temi della sicurezza sul lavoro e della legalità. L’iniziativa dei Sudd Cobas si è svolta ieri nel tardo pomeriggio: tanti gli operai presenti che negli scorsi mesi e tutt’ora scioperano con picchetti permanenti di fronte alle fabbriche per ottenere contratti regolari e turni di lavoro di otto ore per cinque giorni la settimana. "È il primo anno che questa commemorazione si svolge nel luogo dove lavoratori e lavoratrici hanno perso la vita", afferma Luca Toscano dei Sudd Cobas. 🔗 Leggi su Lanazione.it

