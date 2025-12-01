La piazza di Genova del 28 novembre, mobilitata dai sindacati di base come l'Usb a sostegno dello sciopero dei portuali, è diventata la vetrina italiana per la propaganda dei Vip, nazionali e internazionali. A dare il proprio supporto militante alla protesta è arrivato, via videomessaggio, Roger Waters. Non è potuto essere presente ma le sue parole sono comunque diventate un'ottima occasione di sfoggio per il Calp e per l'Usb, che hanno condiviso il messaggio sui loro profili social. Genova, al di là delle "influencer della Palestina" Francesca Albanese e Greta Thunberg, non ha potuto contare su altri volti noti ma sono innumerevoli gli artisti pro Pal, anche da Hollywood, che regolarmente sostengono la causa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Roger Waters, Richard Gere e tutti i vip internazionali arruolati dai pro Pal