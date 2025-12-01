Rocco Basilico si dimette da Essilux
Rocco Basilico lascia EssilorLuxottica. Chief Wearables Officer e presidente di Oliver Peoples, come ha riportato La Repubblica ha annunciato le sue dimissioni dall’incarico a partire dal primo gennaio 2026. In un messaggio al team che ha lavorato con lui ha ringraziato tutti, citando in particolar modo il fondatore Leonardo Del Vecchio, mentore e primo a credere in lui facendolo iniziare dal basso con un percorso di crescita attraverso diversi ruoli internazionali. Da Hong Kong a New York, Basilico era poi andato a Los Angeles dove da circa un decennio guida il marchio Oliver Peoples. In California ha conosciuto il Ceo di Meta Mark Zuckerberg, che ha portato in Italia per poi gettare le basi di una partnership che ha convinto Facebook ad acquistare il 3 per cento del capitale di Essilux. 🔗 Leggi su Lettera43.it
