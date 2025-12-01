Rocco Basilico si dimette da Essilux

Lettera43.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rocco Basilico lascia EssilorLuxottica. Chief Wearables Officer e presidente di Oliver Peoples, come ha riportato La Repubblica ha annunciato le sue dimissioni dall’incarico a partire dal primo gennaio 2026. In un messaggio al team che ha lavorato con lui ha ringraziato tutti, citando in particolar modo il fondatore Leonardo Del Vecchio, mentore e primo a credere in lui facendolo iniziare dal basso con un percorso di crescita attraverso diversi ruoli internazionali. Da Hong Kong a New York, Basilico era poi andato a Los Angeles dove da circa un decennio guida il marchio Oliver Peoples. In California ha conosciuto il Ceo di Meta Mark Zuckerberg, che ha portato in Italia per poi gettare le basi di una partnership che ha convinto Facebook ad acquistare il 3 per cento del capitale di Essilux. 🔗 Leggi su Lettera43.it

rocco basilico si dimette da essilux

© Lettera43.it - Rocco Basilico si dimette da Essilux

News recenti che potrebbero piacerti

rocco basilico dimette essiluxEssilorLuxottica, Rocco Basilico si dimette: l'ottavo erede di Del Vecchio pronto per nuovi progetti negli Usa - Rocco Basilico, ottavo erede della famiglia Del Vecchio e Chief Wearables Officer di EssilorLuxottica, lascerà l’azienda dal 1° gennaio. affaritaliani.it scrive

rocco basilico dimette essiluxRocco Basilico lascia EssilorLuxottica: la contesa con gli eredi Del Vecchio e la quota del 12,5% - Dal 1 gennaio lascia l’ottavo erede della famiglia, figlio di Nicoletta Zampillo, vedova del fondatore dell’azienda. Da msn.com

rocco basilico dimette essiluxEssilorLuxottica, lascia il chief wearables officer Rocco Basilico. I contrasti sull’eredità Del Vecchio - Il colosso dell’occhialeria controllato dalla Delfin perde il capo della divisione smart glasses, futuro driver di crescita dei conti del gruppo. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rocco Basilico Dimette Essilux