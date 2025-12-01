Roberto Priolo sbugiardato a UeD | incontri segreti con un’altra la reazione di Agnese
La puntata del 1° dicembre di Uomini e Donne è cominciata col botto. Al centro dell’attenzione ci è finito Roberto Priolo, sul quale sono emerse delle segnalazioni piuttosto importanti che hanno destabilizzato non poco Agnese De Pasquale. Poi sono state trattate anche altre dinamiche. Ecco cosa è successo. Le segnalazioni su Roberto Priolo a Uomini e Donne: cosa è emerso. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è cominciati con un centro studio decisamente movimentato. Maria De Filippi ha informato i presenti circa una segnalazione pervenuta su Roberto Priolo. Quest’ultimo pare sia uscito in segreto con un’ex dama di UeD di nome Francesca. 🔗 Leggi su Tutto.tv
Altri contenuti sullo stesso argomento
@agnesedepasquale arriva il primo video accanto a @roberto.priolo con cui è uscita da @uominiedonne La storia va a gonfie vele nonostante… i gufi ? @_ - facebook.com Vai su Facebook