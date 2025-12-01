Roberta Recchia vince il Premio Amo questo libro

Milano, 1 dic. (askanews) – È “Io che ti ho voluto così bene” di Roberta Recchia (Rizzoli) il romanzo vincitore della nuova edizione del Premio “Amo questo libro”. Il riconoscimento, arrivato alla sua ottava edizione, è attribuito dalle libraie e dai librai della catena Giunti al Punto presente in tutte le regioni del Paese. “Ricevere il Premio Amo questo Libro è una grandissima gioia – ha spiegato l’autrice. Sono onorata che quest’anno le libraie e i librai Giunti abbiano scelto di assegnare alla mia opera questo importante riconoscimento, e sono grata che abbiano fatto conoscere a tanti lettori la storia di Luca che, pur ritrovandosi a essere una vittima collaterale del male, non si arrende e continua a credere con forza che ritrovare la felicità sia sempre possibile”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it