Roberta Bruzzone lascia Ore 14 | Ora sapete perché me ne sono andata

Roberta Bruzzone ha confermato sui suoi canali social che il suo addio a Ore 14 è “definitivo” e ha invitato il suo pubblico a seguirla altrove, a La vita in diretta, su Rai 1, e con Nella mente di Narciso. Nella sua risposta pungente al commento di una follower su FB, che le ha detto che Ore 14 “è una noia” senza i suoi interventi, Bruzzone ha detto che le fa piacere che la sua assenza nel programma di Milo Infante si percepisca. Su Instagram invece ha argomentato le ragioni principali per le quali ha lasciato. “Mi fa piacere che la mia assenza si percepisca. Ma siccome sarà un’assenza definitiva, vi conviene seguirmi altrove. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Roberta Bruzzone lascia Ore 14: “Ora sapete perché me ne sono andata”

Contenuti che potrebbero interessarti

Dietro l'addio di Roberta Bruzzone a Ore 14 non ci sarebbero solo "scelte di carriera" o divergenze legate anche a quanto abbiamo già rilevato nei giorni scorsi. Non sarebbe stato solo il duro confronto in diretta tra l'esperta criminologa e il conduttore Milo Infa - facebook.com Vai su Facebook

#Ore14Sera che succede? È giallo sulla partecipazione di Roberta #Bruzzone al serale del programma di Milo #Infante, che andrà in onda dalle 21.20 su #Rai2 Io comunque ci sono e vi aspetto tra poco numerosi, con interessanti particolari sulle ultime novità Vai su X

Roberta Bruzzone lascia il programma, è caos: ed è per “colpa” di qualcuno - L’addio di Roberta Bruzzone a Ore 14 non sarebbe legato soltanto a nuove opportunità professionali o a generiche “scelte di carriera”. Segnala thesocialpost.it

Roberta Bruzzone ha detto addio a Ore 14? La frecciata velenosa, l’assenza e la discussione con Milo Infante - Roberta Bruzzone annuncia nuovi progetti per il 2026 e risponde alle domande su Ore 14: "Scelte doverose, spiegherò quando verrà il momento" ... Scrive fanpage.it

Roberta Bruzzone assente da Ore 14 a causa di un ospite in particolare? - Roberta Bruzzone sarà ancora assente da Ore 14? Secondo ultimenotizieflash.com

Roberta Bruzzone lascia “Ore 14”? La discussione con Milo Infante, l’assenza in studio e il messaggio criptico sui social: “Scelte…doverose. Voglio concentrarmi su ... - La criminologa assente dal programma dopo una discussione con Milo Infante: "Scelte doverose, voglio concentrarmi su analisi serie" ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Roberta Bruzzone lascia il programma dopo la lite con Milo Infante - Battibecco in diretta tra Serena Bruzzone e Milo Infante, e la criminologa potrebbe lasciare la trasmissione Ore14 ... Si legge su dilei.it

Roberta Bruzzone lascia Ore 14 - Roberta Bruzzone, celebre criminologa, psicologa e opinionista, ha recentemente pubblicato un post su Instagram che ha scatenato ... Lo riporta novella2000.it