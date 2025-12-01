Roberta Bruzzone lascia il programma dopo la lite con Milo Infante

Roberta Bruzzone è un personaggio televisivo per popolarità ma non per vocazione, tantomeno per formazione o obiettivi. La criminologa più famosa del piccolo schermo presta spesso e volentieri la propria preparazione a trasmissioni che si occupano di cronaca, attualità e informazione. Tra gli appuntamenti ormai fissi vi è quello a Ore14, il talk pomeridiano condotto da Milo Infante su Rai2. Ma, dopo un accesso battibecco, Bruzzone potrebbe non farne più parte. Lo scontro in diretta con Milo Infante. La riapertura delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi occupa ormai da mesi le prime pagine dei quotidiani, le home page dei siti web, le copertine delle riviste e, non di meno, le discussioni televisive. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Roberta Bruzzone lascia il programma dopo la lite con Milo Infante

Approfondisci con queste news

Dietro l'addio di Roberta Bruzzone a Ore 14 non ci sarebbero solo "scelte di carriera" o divergenze legate anche a quanto abbiamo già rilevato nei giorni scorsi. Non sarebbe stato solo il duro confronto in diretta tra l'esperta criminologa e il conduttore Milo Infa - facebook.com Vai su Facebook

"Leggeteveli i verbali", "Li leggiamo anche noi": perché Roberta Bruzzone potrebbe lasciare Ore 14 dopo lo scontro con Milo Infante Vai su X

Roberta Bruzzone lascia il programma, è caos: ed è per “colpa” di qualcuno - L’addio di Roberta Bruzzone a Ore 14 non sarebbe legato soltanto a nuove opportunità professionali o a generiche “scelte di carriera”. Secondo thesocialpost.it

Roberta Bruzzone ha detto addio a Ore 14? La frecciata velenosa, l’assenza e la discussione con Milo Infante - Roberta Bruzzone annuncia nuovi progetti per il 2026 e risponde alle domande su Ore 14: "Scelte doverose, spiegherò quando verrà il momento" ... Si legge su fanpage.it

Roberta Bruzzone assente da Ore 14 a causa di un ospite in particolare? - Roberta Bruzzone sarà ancora assente da Ore 14? ultimenotizieflash.com scrive

Roberta Bruzzone anche oggi assente da Ore 14: ha deciso di lasciare il programma di Milo Infante? - Home » Programmi TV » Roberta Bruzzone anche oggi assente da Ore 14: ha deciso di lasciare il programma di Milo Infante? ultimenotizieflash.com scrive

Roberta Bruzzone lascia Ore 14 - Roberta Bruzzone, celebre criminologa, psicologa e opinionista, ha recentemente pubblicato un post su Instagram che ha scatenato ... Segnala novella2000.it

Roberta Bruzzone lascia “Ore 14”? La discussione con Milo Infante, l’assenza in studio e il messaggio criptico sui social: “Scelte…doverose. Voglio concentrarmi su ... - La criminologa assente dal programma dopo una discussione con Milo Infante: "Scelte doverose, voglio concentrarmi su analisi serie" ... ilfattoquotidiano.it scrive