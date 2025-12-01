Roberta Bruzzone fuori da Ore14 dietro la sua decisione una presenza sgradita

Roberta Bruzzone avrebbe litigato con Milo Infante e lasciato Ore 14 per la presenza di Umberto Brindani: i due hanno contenziosi legali sul caso Garlasco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Blogo. . "Sugli uomini che lavoro stiamo facendo?": Le parole della criminologa Roberta Bruzzone fanno riflettere. #blogo #robertabruzzone - facebook.com Vai su Facebook

"Leggeteveli i verbali", "Li leggiamo anche noi": perché Roberta Bruzzone potrebbe lasciare Ore 14 dopo lo scontro con Milo Infante Vai su X

Roberta Bruzzone fuori da Ore14, dietro la sua decisione una presenza sgradita - Roberta Bruzzone avrebbe litigato con Milo Infante e lasciato Ore 14 per la presenza di Umberto Brindani: i due hanno contenziosi legali sul caso Garlasco ... Secondo fanpage.it

Roberta Bruzzone ha detto addio a Ore 14? La frecciata velenosa, l’assenza e la discussione con Milo Infante - Roberta Bruzzone annuncia nuovi progetti per il 2026 e risponde alle domande su Ore 14: "Scelte doverose, spiegherò quando verrà il momento" ... Come scrive fanpage.it

Roberta Bruzzone verso l’addio a Ore 14: “Scelte doverose”, perché può mollare Milo Infante - La nota criminologa ha annunciato il passo indietro in un post condiviso via social. Secondo libero.it