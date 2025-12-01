Robert Pattinson è il doppio protagonista del film distopico fantascientifico Mickey 17 di Bong Joo-ho premio Oscar per Parasite | perché vederlo stasera in tv

Immaginate di morire sul lavoro. Poi di risvegliarvi in un corpo nuovo, identico, con tutti i ricordi intatti. E di scoprire che questo accadrà ancora, e ancora, e ancora. Diciassette volte. Mickey 17, appunto. Benvenuti nell’incubo esistenziale più incredibile degli ultimi anni. Firmato dal premio Oscar Bong Joon-ho. Dopo aver conquistato il mondo con Parasite, il regista sudcoreano torna alla fantascienza con una commedia nera che trasforma la morte in una routine lavorativa. E pone una domanda inquietante: se si può essere clonati all’infinito, chi siamo veramente? Il film, basato sul romanzo Mickey7 di Edward Ashton (pubblicato in Italia da Fanucci Editore), arriva stasera in tv in prima visione alle 21. 🔗 Leggi su Amica.it

