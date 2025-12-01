Robbiate grande paura per una 15enne investita da un' auto

Leccotoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande paura a Robbiate, nella mattinata di lunedì, per l'investimento di una ragazzina di 15 anni.L'incidente è avvenuto in via Piave, al confine con Novate, mentre la giovane si recava a scuola. Erano da poco trascorse le 7.30 quando è stata colpita da un'auto in transito in direzione Paderno. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Robbiate, grande paura per una 15enne investita da un'auto - La giovane è stata sbalzata con violenza a terra: sul posto i mezzi di soccorso e la Polizia locale ... Si legge su leccotoday.it

