Robbiate grande paura per una 15enne investita da un' auto
Grande paura a Robbiate, nella mattinata di lunedì, per l'investimento di una ragazzina di 15 anni.L'incidente è avvenuto in via Piave, al confine con Novate, mentre la giovane si recava a scuola. Erano da poco trascorse le 7.30 quando è stata colpita da un'auto in transito in direzione Paderno. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
