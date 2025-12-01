Robbiate (Lecco), 1 dicembre 2025 – Una ragazzina di 15 anni questa mattina, lunedì 1 dicembre, a Robbiate è stata investita sulle strisce pedonali. Stava andando a scuola. Per soccorrerla sono arrivati anche i sanitari dell' eliambulanza di Como. L'incidente è successo poco prima delle 8, sul confine con Merate. La 15enne stava attraversando la strada sulle strisce, ma la conducente di una Renault Clio non l'ha vista e l'ha travolta: la studentessa è stata scaraventata sul cofano e sul parabrezza dell'auto, incrinandone il vetro con la testa, per poi essere spinta a terra, sull'asfalto. All'inizio non si muoveva e si è temuto il peggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Robbiate, 15enne investita sulle strisce: stava andando a scuola