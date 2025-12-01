Il panorama cinematografico del 2026 si presenta come un banco di prova importante per il settore. Le recenti trasformazioni dovute alla pandemia hanno profondamente alterato le abitudini di consumo, facendo sì che il raggiungimento del classico traguardo di 1 miliardo di dollari di incassi globali diventi sempre più difficile. Con un calendario ricco di uscite di grande richiamo, l’obiettivo di superare le cifre di successo del passato sembra essere meno scontato. l’andamento del mercato cinematografico nel 2026. la progressiva maturazione delle nuove mete di incasso. Il mercato globale ha visto un cambiamento nella percezione dei grandi successi d’incasso, con molte analisi che indicano ora come cifre tra i 600 e gli 800 milioni di dollari rappresentino nuovi riferimenti per le produzioni di successo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Riuscirà il film live action di moana a superare il miliardo di dollari