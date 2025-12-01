SESTO SAN GIOVANNI (Milano) L’Alcione torna a sorridere. Dopo due ko gli orange superano il Trento 2-0 al Breda, chiudendo una settimana in cui Cusatis aveva chiesto attenzione ai dettagli: quelli che avevano fatto la differenza nelle gare precedenti e sui quali la squadra ha lavorato. Il primo tempo scorre su ritmi bassi e con poche emozioni: qualche spunto di Morselli, un tiro debole di Giannotti e la grande occasione del Trento al 38’, quando Benedetti colpisce di testa trovando però il miracolo di Agazzi. L’equilibrio regge anche a inizio ripresa, nonostante Dalmonte sfiori il vantaggio con un mancino dal limite che esce di poco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Ritrovata la retta via. Chierichetti-Olivieri. Alcione ok col Trento