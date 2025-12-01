La star della trilogia diretta da Robert Zemeckis ha svelato un aneddoto riguardo la fase di casting del franchise cult degli anni '80. Nel suo memoir Future Boy, Michael J. Fox ha raccontato che la scelta della produzione di sostituire Eric Stoltz con lui dopo l'inizio delle riprese innescò anche un altro recasting. Il licenziamento di Eric Stoltz in favore di Michael J. Fox è conosciuto dalla maggior parte dei fan di Ritorno al futuro ma un altro avvicendamento nel cast non è così famoso. Il ruolo della fidanzata di Marty McFly Inizialmente, insieme a Eric Stoltz, l'attrice Melora Hardin aveva già girato diverse scene nel ruolo della fidanzata di Marty, Jennifer Parker. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ritorno al futuro, Michael J. Fox: “Il mio arrivo ha costretto a un nuovo recasting”