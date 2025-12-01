Ritardi negli stipendi dei docenti con supplenza breve | 15 dicembre i pagamenti Ministero semplifica procedura Ecco come VIDEO

Ritardi nei pagamenti di docenti e ATA con supplenza breve o temporanea: un annoso problema al quale il Ministero sta cercando di fornire una soluzione decisiva, modificando l'assetto della procedura. Ne parliamo con Daniela Rosano della segreteria Anief. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

