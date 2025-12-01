Rita Matteacci e Massimiliano Valleriani morti in 24 ore | dolore che spezza il fiato a Montefiascone
Ore di profondo dolore a Montefiascone. Nel giro di appena 24 ore circa sono morti prematuramente due concittadini molto conosciuti e amati: Rita Matteacci di 53 anni e Massimiliano Valleriani di 55. Due notizie che hanno colpito il paese con forza, lasciando sgomento e incredulità.Rita. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
