Ristoranti irregolari | sequestrati 38 kg di alimenti scaduti e maxi multe

Trentotto chili di alimenti scaduti, menù privi di indicazioni sugli allergeni e locali con gravi carenze igieniche: è questo il quadro emerso dai controlli effettuati dal NAS di Trento nel fine settimana. Un’ispezione a tappeto che ha messo sotto pressione il settore della ristorazione. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Ristoranti, hotel e pizzerie nei guai: sequestrati 38 chili di cibo scaduto, multe fino a 7 mila euro per violazioni igienico-sanitarie - Sono in tutto 38 i chili di alimenti con data di scadenza oltrepassata che sono stati sequestrati nel corso di alcuni contr ... Scrive ildolomiti.it

Controlli dei Nas nei ristoranti: 6 multe e 38 kg di cibo sequestrati - In un ristorante della Valsugana e un albergo di Trento sono stati trovati rispettivamente 20 e 18 kg di cibo scaduto, quindi non più idoneo alla somministrazione. Riporta rainews.it