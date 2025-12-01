Ristoranti irregolari | sequestrati 38 kg di alimenti scaduti e maxi multe

Trentotto chili di alimenti scaduti, menù privi di indicazioni sugli allergeni e locali con gravi carenze igieniche: è questo il quadro emerso dai controlli effettuati dal NAS di Trento nel fine settimana. Un’ispezione a tappeto che ha messo sotto pressione il settore della ristorazione. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

