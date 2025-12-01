Ristorante più albergo il ‘Gatto Verde’ di Massimo Bottura è il migliore in Emilia Romagna La classifica di 50 Top Italy 2026
Modena, 1 dicembre 2025 – L’ennesima classifica enogastronomica della stagione premia, ancora una volta, un’eccellenza emiliano-romagnola, ormai ampiamente nota al di fuori dei confini regionali: parliamo della cosiddetta “ Francescana Family ”, il progetto voluto dallo chef tristellato Massimo Bottura, patron dell’Osteria Francescana di Modena, assieme alla moglie Lara Gilmore. Già, perché la 50 Top Italy 2026, guida online del meglio della ristorazione ‘ made in Italy ’ in ogni sua declinazione, ha svelato oggi la classifica denominata “ Luxury ”, dedicata ai migliori ristoranti nel contesto dell’ospitalità alberghiera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
