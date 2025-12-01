Risorse antincendio e messa in sicurezza | 223,7 milioni per gli enti locali domande entro il 15 dicembre 2025 lavori da concludere entro il 31 dicembre 2026 AVVISO

L’Avviso pubblico del Ministero dell’istruzione e del merito disciplina l’erogazione di contributi agli enti locali per interventi di adeguamento alle norme di prevenzione e protezione antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza negli edifici pubblici adibiti a uso scolastico del primo e secondo ciclo, in attuazione del DM 21 novembre 2025, n. 229 e nell’ambito della Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3 del PNRR dedicato alla riqualificazione dell’edilizia scolastica. L'articolo Risorse antincendio e messa in sicurezza: 223,7 milioni per gli enti locali, domande entro il 15 dicembre 2025, lavori da concludere entro il 31 dicembre 2026. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

