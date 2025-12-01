Risorsa Mare Cna Nautica | Non penalizzare le imprese regolari

ROMA – La disciplina del noleggio occasionale e il sistema dei titoli professionali sono le due priorità indicate da CNA Nautica nell’intervento in audizione di fronte ai membri dell’ottava commissione del Senato nell’ambito dell’esame del Ddl n. 1624 sulla Valorizzazione della Risorsa Mare. Riguardo al noleggio occasionale, è stato evidenziato come uno strumento nato per favorire il diportismo rischi oggi di sovrapporsi all’attività professionale, generando concorrenza sleale. “Il noleggio occasionale deve tornare un’attività marginale, non una forma mascherata di noleggio professionale – è la posizione di CNA Nautica – Le imprese regolari sostengono costi e hanno responsabilità molto più elevate: serve una revisione che ristabilisca un equilibrio corretto nel mercato”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Risorsa Mare, Cna Nautica: “Non penalizzare le imprese regolari”

Altre letture consigliate

Convegno “Salerno Risorsa Mare: Sicurezza, Sport e Salute” in occasione della Giornata Internazionale della Disabilità L’Associazione Salernitani DOC organizza, in occasione della Giornata Internazionale della Disabilità, il convegno dal titolo: Salerno Riso - facebook.com Vai su Facebook

Dal mare all’energia, con “Green Plasma” le reti fantasma diventano risorsa dlvr.it/TPYcDr Vai su X

Risorsa Mare, Cna Nautica: “Non penalizzare le imprese regolari” - La disciplina del noleggio occasionale e il sistema dei titoli professionali sono le due priorità indicate da CNA Nautica nell’intervento in ... lopinionista.it scrive

Nautica: regole chiare per noleggio e titoli professionali - CNA Nautica, intervenuta il 1° dicembre 2025 in audizione davanti all’ottava commissione del Senato sul Ddl n. Da ipsoa.it

Formenti, alla nautica serve un quadro normativo competitivo - "Per consolidare la posizione economica e sociale (nella filiera lavorano 220 mila persone), e non arretrare, la nautica ha innanzitutto bisogno di un quadro normativo e regolamentare competitivo. Come scrive ansa.it