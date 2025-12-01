Ripi Cristiano Celli presenta Banda da giro?

Frosinonetoday.it | 1 dic 2025

Il Teatro Vittorio Gassman è lieto di ospitare per il secondo anno consecutivo Cristiano Celli, giovane musicista e sassofonista di Ripi, che presenterà il suo nuovo disco pubblicato dall’etichetta indipendente Wow Records, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in copia fisica da sabato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

