Ripi Cristiano Celli presenta Banda da giro?
Il Teatro Vittorio Gassman è lieto di ospitare per il secondo anno consecutivo Cristiano Celli, giovane musicista e sassofonista di Ripi, che presenterà il suo nuovo disco pubblicato dall’etichetta indipendente Wow Records, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in copia fisica da sabato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
