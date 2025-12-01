Ripescati Ribaltone Ballando con le stelle la coppia torna in gara

La decima puntata della ventesima edizione di Ballando con le stelle, trasmessa sabato 29 novembre su Rai1, ha lasciato dietro di sé un’ondata di commenti, sorpresa e inevitabili analisi da studio a social. La gara, entrata ormai nella sua fase più delicata, continua a rimescolare le carte a ogni puntata, mettendo alla prova tanto i concorrenti quanto il pubblico, che si ritrova a seguire col fiato sospeso ogni spareggio. La tensione crescente, tipica delle ultime settimane del programma, ha reso l’episodio uno dei più discussi di questa stagione. >> “Convocati d’urgenza”. Milly Carlucci, produzione, concorrenti: è caos totale a Ballando con le stelle. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it