Ripescati Ribaltone Ballando con le stelle la coppia torna in gara
La decima puntata della ventesima edizione di Ballando con le stelle, trasmessa sabato 29 novembre su Rai1, ha lasciato dietro di sé un’ondata di commenti, sorpresa e inevitabili analisi da studio a social. La gara, entrata ormai nella sua fase più delicata, continua a rimescolare le carte a ogni puntata, mettendo alla prova tanto i concorrenti quanto il pubblico, che si ritrova a seguire col fiato sospeso ogni spareggio. La tensione crescente, tipica delle ultime settimane del programma, ha reso l’episodio uno dei più discussi di questa stagione. >> “Convocati d’urgenza”. Milly Carlucci, produzione, concorrenti: è caos totale a Ballando con le stelle. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
News recenti che potrebbero piacerti
Signora Coriandoli eliminata a Ballando con le Stelle 2025 e poi ripescata/ Salvata da Sara Di Vaira - I due concorrenti a rischio aprono la sesta puntata con uno spareggio C’è la prima eliminazione a Ballando con le ... Come scrive ilsussidiario.net
Ballando con le stelle, stasera la prima eliminazione: ecco lo spareggio - 30 (in streaming su RaiPlay) con la sesta puntata che emetterà il verdetto, non ... Si legge su adnkronos.com
Barbara D’Urso infortunata, come sta: a rischio la presenza a Ballando con le Stelle - Nella prima serata Rai 1 di sabato 15 novembre, come ogni settimana, andrà in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle. Come scrive dilei.it